"Это фатальная ошибка": Песков грубо ответил на заявление Зеленского в ООН и разразился угрозами

В Кремле по традиции принялись угрожать Киеву

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россию невозможно принудить к миру. Мнение, что такое можно допустить с Москвой — фатальная ошибка.

Так он отреагировал на заявление Зеленского на всеобщих дебатах в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Слова пресс-секретаря президента РФ распространили росСМИ.

Песков назвал позицию Зеленского о "принуждении России к миру" фатальной ошибкой. Он добавил, что это заблуждение неизбежно будет иметь последствия для Киева. Ведь принудить Москву к миру невозможно.

"Россия при этом сама является сторонницей мира, но с условием обеспечения ее безопасности и выполнения задач, которые стоят перед специальной военной операцией", — добавил представитель Кремля.

Напомним, что во выступления на заседании Совета безопасности ООН Зеленский напомнил, что Россия "с первой секунды" полномасштабного вторжения в Украину совершает международные преступления. Их "никак нельзя оправдать согласно Уставу ООН".

"Путин нарушил так много международных норм и правил, что он сам не остановится. Россию можно только принудить к миру. И именно это нужно — принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН," — заявил он в зале заседаний Совбеза ООН.

Напомним, что Зеленский привез в США таинственный план победы.

Ранее "Телеграф" сообщил, что он предусматривает и как отреагировали у Байдена.