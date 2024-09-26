Готов ли Путин обречь своих детей на жизнь в бункере? Западные СМИ анализируют ядерный шантаж РФ

Путин хочет заставить Запад теряться в догадках.

В среду, 25 сентября, российский диктатор Владимир Путин заявил о расширении российской доктрины ядерного сдерживания. Это произошло на фоне визита в США президента Украины Владимира Зеленского, который убеждает западных партнеров дать разрешение на удары вглубь России.

Путин заявил, что в обновленном документе агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но при поддержке или участии ядерного государства, предлагается рассматривать как совместное нападение на РФ. Диктатор добавил, что ядерный ответ может последовать при "достоверной информации о старте в сторону России" авиации, крылатых и гиперзвуковых ракетах, беспилотниках и так далее. По сути, Путин в очередной раз использовал ядерный шантаж в сторону Украины и Запада.

"Телеграф" проанализировал, что о новом витке ядерного шантажа Кремля пишут западные СМИ.

Что сдерживает Путина?

Британское издание The Times пишет о том, что самая трудная задача для западных правительств сейчас — попытка догадаться или предсказать — что на уме у Путина. Ведь ядерная риторика стала настолько обыденной в России в последние годы, что это может снизить психологический порог для ее использования. Также существуют опасения по поводу психического состояния Путина.

"Путин, который имеет единоличный контроль над огромным запасом тактических ядерных бомб и ракет России, может прийти к выводу, что лишь мощный удар, с применением самого смертоносного оружия, которым он располагает, сможет спасти его страну от унижения и позора.

По мнению Путина, серьезная угроза для его режима, а не самой России может быть достаточной причиной для применения ядерного оружия против Украины или Запада", — говорится в материале.

В то же время с западной точки зрения применение ядерного оружия Россией не имело бы смысла.

"Тактическое ядерное оружие с ограниченным радиусом действия и меньшей мощностью нанесло бы разрушительный удар, но не гарантировало бы завершение войны или мгновенной победы для Путина. Применение стратегического ядерного оружия, способного уравнять с землей целые города, почти наверняка спровоцировало бы массированный ответ со стороны Запада, если не Третью мировую войну.

Путин может не беспокоиться о жизни украинских мирных жителей, но действительно ли он готов обречь своих маленьких детей, о существовании которых подробно рассказали в этом месяце, на десятилетие в ядерном хранилище в глубине Сибири?" — пишет издание.

The Times также описывает главные причины, которые останавливают российского диктатора от ядерного удара. Первая – это Китай. Глава КНР Си Цзиньпин публично заявлял и лично предупреждал Путина, что ядерное оружие никогда не должно быть применено.

Вторая причина — вероятная реакция Соединенных Штатов и НАТО. В частности, Вашингтон четко заявлял, что применение Путиным ядерного оружия в Украине будет иметь "катастрофические последствия" для России. Что это значит конкретно, не уточнялось.

"Но может ли это привести к прямому столкновению между НАТО и Россией? Путин должен учитывать этот возможный сценарий, прежде чем рисковать своими ядерными вариантами".

Запад станет более осторожным?

Канал Euronews обращает внимание на то, что действия Путина были явно направлены на то, чтобы повлиять на поддержку Украины Западом.

"Новые формулировки оставляют "дверь открытой" для потенциального ядерного ответа на любую воздушную атаку — умышленная неоднозначность, направленная на то, чтобы Запад более неохотно разрешал [Украине] дальнобойные удары", — говорится в материале французской службы.

Американский канал NBC в материале отмечает, что последние заявления российского президента не являются неожиданностью — Москва в течение нескольких месяцев намекала, что будут вносить изменения в свою официальную позицию по применению ядерного оружия.

"Публичные заявления на эту тему участились, поскольку Украина открыто призывает своих союзников разрешить использование западных ракет большой дальности для ударов по целям на территории России.

Продолжающееся вторжение Украины в приграничный регион Курской области России также вызвало усиление "ядерного бряцания" со стороны президента Путина и влиятельных российских "ястребов", утверждающих, что этот рейд через границу был осуществлен при содействии Запада", — написано в материале.

Издание The Washington Post пообщалось с российским академиком, приближенным к высокопоставленным дипломатам, который отметил, что внесенные Путиным изменения увеличивают гибкость ядерной доктрины и "в определенном смысле расширяют" ее.

"Мне кажется, что элемент неопределенности будет сохранен, чтобы повысить уровень гибкости. Но… поскольку за использованием ядерного оружия в случае атак, подобных той в Курской области, последуют значительные негативные последствия, это сложно оправдать с военной точки зрения", — сказал академик.

Но отметил, что у главы Кремля "еще есть большой выбор вариантов для эскалации". "Ядерный вариант не является приоритетным", — добавил он.

Аналитик Павел Подвиг, который базируется в Женеве и возглавляет проект по изучению российского ядерного арсенала, также сказал, что изменения доктрины направлены на создание "неопределенности и неоднозначности относительно возможности ответа".

"В целом это послание, направленное, чтобы предупредить Запад о том, что обсуждаемая сейчас помощь [для Украины] может стать проблематичной", — сказал аналитик.

Подвиг добавил, что заявления Путина заставят "людей гадать" и осторожно относиться к чему-либо, что может напоминать атаку на Россию, способную спровоцировать ядерный ответ.

Украина уже атаковала РФ после "поднятия ставок"

Американский журнал Newsweek 26 сентября публикует материал о том, что Киев провел атаку дронов на Россию спустя день после ядерного предупреждения Путина.

"Часто не беря на себя прямую ответственность, Украина усилила свои удары дронами по военным объектам России, чтобы нанести вред "военной машине" Москвы.

Последние инциденты в ночь на среду произошли после того, как Путин повысил ставки в ядерной риторике Кремля, объявив, что Москва может рассмотреть возможность использования ядерного оружия в ответ на массированный запуск ракет или дронов, пересекающих государственную границу", — пишет медиа.

В частности, об атаке БПЛА сообщали власти Орловской области РФ.

Лукашенко тоже "под защитой"

Индийская газета The Hindu публикует материал под названием "Путин пересматривает ядерную доктрину России и делает самое сильное на сегодняшний день предупреждение Западу относительно его участия в войне в Украине".

"Угроза, изложенная в обновленной ядерной доктрине Москвы, явно направлена на то, чтобы удержать Запад от предоставления Украине возможности наносить удары по России дальнобойным вооружением, и, похоже, значительно снижает порог для возможного применения ядерного арсенала России".

Также СМИ обращает внимание: в обновленной доктрине предусмотрено, что Россия может использовать ядерное оружие в ответ на агрессию против своего союзника Беларуси. Путин заявил, что согласовал этот вопрос с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Лукашенко, правящий Беларусью "железной рукой" уже более 30 лет, полагается на поддержку России. Он разрешил России использовать территорию своей страны для отправки войск в Украину и разрешил Кремлю разместить некоторое тактическое ядерное вооружение РФ в Беларуси", — напоминает издание.

Ранее Телеграф сообщал, как в Украине отреагировали на новый ядерный шантаж Путина.