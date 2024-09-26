Российский беспилотник опасно пролетел возле ядерного объекта Украины: о чем речь (карта)

Украинские власти предупреждали, что РФ может атаковать АЭС

Россияне вновь создают опасность для украинских АЭС. Ночью 25 сентября был зафиксирован очередной пролет ударного беспилотного аппарата недалеко от промышленной площадки Ровенской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома". Указывается, что БПЛА пролетел на критически низкой высоте.

"О каждом таком факте "Энергоатом" информирует соответствующие учреждения, ведь никто не имеет права нарушать принципы ядерной и радиационной безопасности. Энергетический террор – одна из вражеских тактик ведения войны. Однако он должен быть как можно быстрее прекращен", — говорится в сообщении.

Где находится Ровенская АЭС

Станция расположена возле города Вараш в Ровенской области на западном Полесье, у реки Стыр. Она является первой в Украине атомной электростанцией с энергетическим водо-водяным реактором типа ВВЭР-440 (В-213).

Напомним, ранее о том, что российские войска собираются атаковать три украинских атомных электростанции заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. До этого он сообщил, что РФ начала использовать китайские спутники для фотографирования украинских АЭС. По его мнению, это может свидетельствовать о подготовке к возможным ударам по ним.

21 сентября глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что россияне готовятся бить по распределительным устройствам на атомных электростанциях и подстанциях передачи. По его словам, последствия такой атаки могут оказаться непредсказуемыми для всего мира.