Новым предводителем "Хезболла" может стать брат Насраллу: что о нем известно

Государственный департамент США объявил его террористом

Новым предводителем "Хезболлы" может стать Хашем Сафиддин, брат убитого Хасана Насраллы. Сейчас он второй командир ливанского движения.

Об этом сообщает The Guardian. Отмечается, что Сафиддин выжил во время атаки на Бейрут 27 сентября, в результате которой погиб Насралла.

Заметим, что при ударе ЦАХАЛа по Бейруту, вероятно, погибла и дочь бывшего главаря Зейнаба Насралла.

Ливанское движение "Хезболла" уже официально подтвердило гибель своего лидера Саида Хасана Насраллы в результате удара ЦАХАла накануне по штаб-квартире в Бейруте. Она находилась под землей жилого дома. Также погибли еще несколько чиновников "Хезболлы".

Что известно о Хашеме Сафиддине:

он контролирует политические дела "Хезболла";

входит в Совет джихада, управляющий военными операциями группировки;

двоюродный брат Насраллы и, как он, священнослужитель;

часто публично подтверждал приверженность "Хезболлы" к палестинскому делу.

Отметим, что в 2017 году Государственный департамент США объявил Сафиддина террористом. В июне этого года он пригрозил масштабной эскалацией против Израиля после убийства еще одного командира "Хезболлы".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сдетонировали пейджеры во время атаки на "Хезболлу" и где была взрывчатка.