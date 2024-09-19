Иран угрожает отомстить Израилю за "пейджерную атаку" против боевиков Хезболлы

Это преступление – геноцид против палестинцев

На фоне "пейджерной атаки" на "Хезболлу" в Ливане Иран угрожает Израилю "ответом", ведь в результате операции пострадало много людей. Иран решительно осуждает такие действия и называет их угрозой всему миру.

Об этом пишет IRNA, опираясь на письмо Амира Саида Ирвани, посла и постоянного представителя Ирана в ООН. Он заявил, что Иран будет внимательно следить за ситуацией и оставляет за собой право принять необходимые меры.

"Иран будет серьезно расследовать нападение на своего посла в Ливане… Исламская Республика оставляет за собой право принять необходимые меры для реагирования на это отвратительное преступление и нарушение законов", — сказал Ирвани.

Посол Ирана подчеркнул, что это преступление было спланировано и совершалось с целью убийства и причинения вреда гражданским. Эту атаку нужно срочно расследовать и выяснить все детали, и наказать виновных.

"Считаю это преступлением против человечества. Это свидетельствует о том, что сионистский режим, кроме совершения жестоких преступлений, включая военные преступления и геноцид против палестинцев, является серьезной угрозой региональному и международному миру, и безопасности", — сказал Ирвани.

В то же время Ирвани подчеркнул, что Генеральный секретарь ООН и Совбез должны решительно осудить террористические акты и ужасные преступления Израиля против главы дипломатической миссии Исламской Республики Иран в Ливане, а также нарушения международных норм.

К тому же, президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в своем Х-аккаунте, что "террористический режим (Израиль) обязательно будет справедливо наказан за взрывы средств связи в Ливане".

Ранее "Телеграф" рассказывал о новых подробностях "пейджерной атаки" в Ливане и росте числа погибших.