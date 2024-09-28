Новим ватажком "Хезболли" може стати брат Насралли: що про нього відомо

Державний департамент США оголосив його терористом

Новим ватажком "Хезболли" може стати Хашем Сафіддін, брат вбитого Хасана Насралли. Наразі він другий командир ліванського руху.

Про це повідомляє The Guardian. Зазначається, що Сафіддін вижив під час атаки на Бейрут 27 вересня, в результаті якої загинув Насралла.

Зауважимо, що під час удару ЦАХАЛу по Бейруту, ймовірно, загинула і донька колишнього ватажка Зейнаб Насралла.

Ліванський рух "Хезболла"вже офіційно підтвердив загибель свого лідера Саїда Хасана Насралли внаслідок удару ЦАХАлу напередодні по штаб-квартирі у Бейруті. Вона знаходилась під землею житлового будинку. Також загинуло ще кілька високопосадовців "Хезболли".

Хашем Сафіддін

Що відомо про Хашема Сафіддіна:

він контролює політичні справи "Хезболли";

входить до Ради джихаду, яка керує військовими операціями угруповання;

двоюрідний брат Насралли та, як і він, священнослужитель;

часто публічно підтверджував прихильність "Хезболли" до палестинської справи.

Зауважимо, що у 2017 році Державний департамент США оголосив Сафіддіна терористом. У червні цього року він пригрозив масштабною ескалацією проти Ізраїлю після вбивства ще одного командира "Хезболли".

Раніше "Телеграф" розповідав, як здетонували пейджери під час атаки на "Хезболлу" та де була вибухівка.