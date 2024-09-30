Вторжение Израиля вот-вот начнется: армия Ливана отошла от границы

"Хезболла" готовится отражать атаку

Вооруженные силы Израиля малыми группами перешли границу Ливана и начали сухопутную операцию против радикального движения "Хезболла". При этом ливанская армия уже отошла с позиций на юге страны.

Об этом сообщает The Times of Israel. Согласно информации издания, также есть информация о массивной артиллерийской подготовке в пограничных районах.

Отмечается, что ливанские войска отошли по меньшей мере на пять километров на север от границы, вместе с ними отошли и миротворческие силы ООН. При этом к местам возможного сухопутного вторжения уже подтягиваются более крупные подразделения с других частей страны.

Полномасштабного ввода войск Израиля пока не произошло, однако сообщалось, что его войска уже начали действовать в подземных тоннелях в пограничных районах. Цель рейдов заключается в сборе информации и ослаблении сопротивления.

Информацию подтвердили в Госдепартаменте США. Там заявили, что Израиль в настоящее время осуществляет ограниченную деятельность на территории Ливана. Пентагон тем временем распорядился перебросить несколько тысяч военных на свои базы на Ближнем Востоке. Также в регион будет переброшена дополнительные борта американской авиации.

Предположительно целью Израиля будет создание 20-километровой буферной зоны.

Как сообщалось ранее, Израиль провел серию масштабных атак против "Хезболлы" с использованием взрывчатки, заложенной в средства связи. После этого он провел серию авиаударов по Бейруту и ликвидировал главаря организации Хасана Насраллу.

В США призывали Израиль отказаться от идеи проведения наземного вторжения, однако, похоже, что выбор уже был сделан.