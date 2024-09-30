Вторгнення Ізраїлю ось-ось почнеться: армія Лівану відійшла від кордону

"Хезболла" готується відбивати атаку

Збройні сили Ізраїлю малими групами перейшли кордон Лівану та розпочали сухопутну операцію проти радикального руху "Хезболла". При цьому ліванська армія вже відійшла з позиції на півдні країни.

Про це повідомляє The Times of Israel. Згідно з інформацією видання, також є інформація про масивну артилерійську підготовку у прикордонних районах.

Зазначається, що ліванські війська відійшли щонайменше на п’ять кілометрів на північ від кордону, а разом із ними відійшли і миротворчі сили ООН. При цьому до місць можливого сухопутного вторгнення вже підтягуються великі підрозділи з інших частин країни.

Повномасштабного введення військ Ізраїлю поки що не відбулося, проте повідомлялося, що його війська вже почали діяти у підземних тунелях у прикордонних районах. Мета рейдів полягає у збиранні інформації та ослабленні опору.

Інформацію підтвердили у Держдепартаменті США. Там заявили, що Ізраїль наразі здійснює обмежену діяльність на території Лівану. Тим часом Пентагон розпорядився перекинути кілька тисяч військових на свої бази на Близькому Сході. Також у регіон буде перекинуто додаткові борти американської авіації.

Ймовірно, метою Ізраїлю буде створення 20-кілометрової буферної зони.

Як повідомлялося раніше, Ізраїль провів серію масштабних атак проти "Хезболли" з використанням вибухівки, закладеної у засоби зв’язку. Після цього він провів серію авіаударів по Бейруту та ліквідував ватажка організації Хасана Насраллу.

У США закликали Ізраїль відмовитись від ідеї проведення наземного вторгнення, однак, схоже, що вибір уже було зроблено.