Израиль готовится к масштабному вторжению в Ливан: когда начнется наступление

Израильские спецназовцы проникают в тоннели "Хезболлы"

Израильские спецназовцы приступили к серии небольших рейдов на территории Южного Ливана. Цель этих операций – подготовить плацдарм для возможного полномасштабного вторжения.

По информации израильского телеграмм-канала Israel News Pulse, бойцы уже пересекли границу и готовят почву для масштабной операции. Наступление может начаться в течение ближайших 72 часов.

Специальные подразделения Израиля используют для проникновения на ливанскую территорию как подземные тоннели, так и наземные маршруты. Цель этих действий – провести разведку и подготовить регион к потенциальному большому наступлению.

The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, предоставляет дополнительные подробности по операциям израильских военных. По данным издания, спецназовцы проводят целенаправленные рейды на юге Ливана уже несколько месяцев. В частности, они проникают в тоннели "Хезболлы", расположенные вдоль границы, и собирают разведывательную информацию.

Источники The Wall Street Journal отмечают, что эти действия являются частью стратегии Израиля, направленной на ослабление позиций "Хезболла" в приграничной зоне. В то же время сроки возможного наземного вторжения остаются под вопросом, поскольку США давят на Израиль, пытаясь предотвратить масштабную операцию.

Бригадный генерал запаса Амир Авиви, бывший заместитель командующего ЦАХАЛом в Газе, считает наземное вторжение Израиля неизбежным. По его словам, текущие рейды являются неотъемлемой частью подготовки к более масштабным действиям. Авиви также отметил, что "Хезболла" выглядит ослабленной, что ставит перед Израилем вопрос о масштабах возможной операции в Ливане.

На прошлой неделе высокопоставленный израильский чиновник заявил о намерении избежать наземного вторжения. Тем не менее Израиль продолжает наращивать военное присутствие на севере страны, сосредотачивая внимание на противостоянии с "Хезболлой". Сейчас на этом фронте сосредоточено больше израильских сил, чем где бы то ни было в стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вслед за Насраллой Израиль ликвидировал главного командира Хезболла. Кто такой Набиль Каук и чем он занимался?