Вслед за Насраллой Израиль ликвидировал главного командира Хезболла: кто такой Набиль Каук и чем он занимался

За последний период было ликвидировано 8 из 9 командиров Хезболлы

Израиль продолжает наносить мощные удары по группировке Хезболла в Ливане. После ликвидации лидера организации Сайеда Хасана Насраллы израильские военные не остановились и уничтожили еще одного высокопоставленного члена Хезболла. В этот раз жертвой стал Набиль Каук, влиятельный деятель группировки. Израильская армия также атаковала десятки объектов Хезболла на территории Ливана.

29 сентября израильские военно-воздушные силы нанесли массированный удар по целям Хезболлы в Ливане. Среди уничтоженных объектов – пусковые установки, направленные на территорию Израиля, склады с оружием и другая инфраструктура террористической группировки. Во время этой операции был ликвидирован Набил Каук, один из лидеров Хезболлы, пишет Reuters.

Ликвидация Набиля Каука: что известно

Утрата Каука стала очередным ударом для Хезболлы после убийства Сайеда Хасана Насраллы. Хотя официального подтверждения смерти Каука от Хезболлы пока не последовало, сторонники организации уже распространяют в социальных сетях траурные сообщения.

По информации The Times of India, Набиль Каук был высокопоставленным командиром Хезболлы, занимал должность заместителя председателя Центральной Рады и участвовал в военных операциях боевиков с 1980 года. В 2020 году США ввели против него санкции из-за его преступной деятельности на юге Ливана.

Набиль Каук

Израильские военные также сообщили о перехвате ракеты, выпущенной из района Красного моря в направлении Израиля. Кроме того, восемь снарядов, запущенных с территории Ливана, рухнули на открытых участках Израиля.

Ликвидация Насраллы 27 сентября стала серьезным ударом для Хезболла и Ирана. Насралла был влиятельным союзником Тегерана, внесшим значительный вклад в развитие сети проиранских группировок на Ближнем Востоке. Из-за потери лидера Хезболла заявила о продолжении борьбы против Израиля. В частности, утром 29 сентября боевики группировки совершили очередные ракетные обстрелы израильской территории.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило о гибели 33 человек в результате израильских ударов 28 сентября. За последние две недели жертвами атак Израиля в Ливане стали более 1000 человек, еще более 6000 получили ранения. При этом не уточняется соотношение гражданских и боевиков среди погибших и раненых. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация Насраллы являлась необходимым шагом для изменения баланса сил в регионе на долгие годы.

В Моссаде также показали фото огромных воронок от атак:

Израиль проник в Хезболлу гораздо глубже, чем ожидалось

Как пишет Reuters, убийство Насраллы выявило серьезные проблемы в системе безопасности Хезболла. Израиль сумел глубоко проникнуть в структуру организации, что позволило уничтожить важные объекты и ликвидировать ключевых лидеров. В частности, была убита половина руководящего совета Хезболлы и уничтожено высшее военное командование.

Израильские спецслужбы потратили 20 лет на разведывательную работу против Хезболла. Это позволило им нанести удар по Насралле в тот момент, когда они сочли нужным. Лидер Хезболлы долго избегал публичных появлений после войны 2006 года, ограничивал свои передвижения и контакты. Однако это не спасло его от ликвидации.

Источники, близкие к службе безопасности Хезболлы, считают, что убийство Насраллы свидетельствует о наличии осведомителей Израиля в ближайшем окружении лидера организации. После взрывов пейджеров 17 сентября Насралла стал еще более осторожным, но это не помогло.

Президент США Джо Байден назвал ликвидацию Насраллы "мерой справедливости". Он также подтвердил полную поддержку права Израиля на самозащиту от поддерживаемых Ираном группировок.

Напомним, в Израиле заявляли, что нанесли удар по Насралье, сбросив бомбы на подземную штаб-квартиру под жилым домом на юге Бейрута. Эксперты называют это серьезным ударом и провалом разведки для Хезболла.

По данным израильских военных, в этом году было ликвидировано восемь из девяти самых высоких военных командиров Хезболлы. Эти командиры возглавляли разные подразделения организации, начиная ракетным дивизионом и заканчивая элитным подразделением Radwan.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в Иране взволновались после ударов Израиля по Хезболлу. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сделал громкое заявление, предупреждая о возможных "необратимых последствиях" втягивания его страны в конфликт.