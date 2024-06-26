Марк Рютте возглавит НАТО: что о нем известно, стоит ли переживать Украину

Срок полномочий нынешнего главы альянса Столтенберга истекает в октябре 2024 года

В среду, 26 июня, Североатлантический совет договорился утвердить уходящего в отставку с должности премьера Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генсека НАТО.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического союза. Рютте возьмет на себя обязанности генсека с 1 октября 2024 года, когда срок полномочий Столтенберга завершится после 10 лет работы во главе Альянса.

"В среду, 26 июня 2024 года, Североатлантический совет решил назначить премьера Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком НАТО, после Йенса Столтенберга", — отмечается в прессрелизе.

Со своей стороны Столтенберг приветствовал выбор Марка Рютте как своего преемника.

"Я тепло приветствую выбор союзников по НАТО в пользу Марка Рютте как моего преемника. Марк — настоящий трансатлантик, сильный лидер и человек, способный прийти к консенсусу. Я желаю ему всяческих успехов, поскольку мы продолжаем укреплять НАТО. Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках", — написал он в соцсети Х в среду.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон тоже приветствовал Рютте с назначением.

"Приветствую Марка Рютте с назначением следующим генсеком НАТО. Он — отличный лидер для сильного и объединенного блока НАТО", — говорится в его сообщении в X.

Срок полномочий нынешнего главы альянса Столтенберга истекает в октябре 2024 года: он занимает должность с 2014 года. Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, альянс назначает его на основе консенсуса всех стран-членов.

Кроме этого, к поздравлениям присоединились власти Украины. Так, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал следующее:

"Приветствую Марка Рютте с избранием новым Генеральным секретарем НАТО. Ваше лидерство и преданность принципам демократии чрезвычайно важны для нашего общего будущего. Спасибо за постоянную поддержку Украины в эти трудные времена", — написал он.

Стоит добавить, что еще в ноябре 2023 Politico писало, что Марк Рютте считается фаворитом на должность нового главы НАТО. При этом, как писали журналисты, против его кандидатуры выступали в США.

Позицию Рютте по отношению к Украине

С самого начала полномасштабного вторжения РФ он выступал в поддержку Украины. Марк Рютте стал одним из инициаторов коалиции истребителей, по которой украинские воздушные силы должны получить самолеты F-16. Нидерланды — вторая после Дании страна, которая должна их передать уже этим летом.

Кроме того, Рютте вместе с руководителями Германии и Дании работали над передачей ВСУ 100 танков Leopard. 1 марта 2024 года премьер Нидерландов побывал в Харькове, где с президентом Украины Владимиром Зеленским подписал соглашение о гарантиях безопасности. В документе зафиксировано предоставление Нидерландам военной помощи на 2 млрд евро в 2024-м и продолжение поддержки в течение следующих 10 лет.

Марк Рютте имеет орден Ярослава Мудрого I степени "за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины"

Ранее "Телеграф" писал, что Рютте приезжал в Украину в марте 2024 года. Тогда он встретился с президентом Владимиром Зеленским и подписал двустороннее соглашение о безопасности.