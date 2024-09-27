Военная помощь Украине на 2025 год под угрозой: что узнали СМИ

Экономика России работает на военные нужды, а союзники Украины – нет

Поставки оружия и финансовая поддержка Украины западными союзниками в 2025 под угрозой. Некоторые страны столкнулись с финансовыми сложностями.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что долгое время Украина пытается добиться от союзников выполнения их обещаний, потому что близится уже третья зима с начала войны.

Однако, несмотря на помощь Запада, у военной машины Кремля больше боеприпасов, ракет и т.д. Один из источников подчеркнул, что это указывает на то, что экономика России работает на военные нужды, тогда как союзники Украины — нет.

На отсутствие должного финансирования потребностей Украины в этом вопросе указывает и то, что большинство военной поддержки на 2025 год будет идти от прибыли от замороженных активов Центрального банка России. Это связано с соглашением стран "Группы семи" о предоставлении $50 миллиардов в виде кредитов.

При этом существуют риски и уменьшение этой суммы, если договоренность не будет достигнута. На трудности с этим указывает то, что в настоящее время страны еще обсуждают детали этого соглашения, а США ищут гарантии, что Венгрия не заблокирует решение ЕС.

В то же время, есть вероятность, что обещанных $50 миллиардов не хватит для удовлетворения военных нужд Украины в течение еще одного года полномасштабной войны. Потому союзники будут вынуждены искать другие пути финансирования уже в 2025 году.

К тому же финансовая ситуация в Украине тоже сложная и уже на 2025 год правительство прогнозирует дефицит госбюджета на уровне 19% ВВП, то есть около $35 миллиардов. Часть этой суммы, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, предоставит МВФ и ЕС, но останется не покрытыми еще около $15 миллиардов.

Кроме этого, есть вопрос и к военному финансированию, которое обещают союзники. Ведь некоторые страны не предоставляют всю информацию о помощи на следующий год, другие говорят, что обязательства еще не выполнены.

В материале издания отмечено, что сумма в $50 миллиардов от G7 примерно соответствует военной помощи, которую США и основные европейские союзники предоставили с января 2023 года по июнь этого года. США выделили около €31,5 миллиарда, а Германия, Великобритания, Франция и Италия вместе — около €15,7 миллиарда.

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