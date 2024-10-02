"Будет следующей после Ливана". Эрдоган назвал "новую цель" Израиля и вспомнил о Гитлере

Турецкий президент назвал действия Израиля "геноцидом"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в якобы "геноциде" в Секторе Газа. Он также заявил, что его страна может стать следующей после Газы и Ливана.

Об этом сообщает CNN Turk. Свою речь президент произнес на церемонии открытия 3-го законодательного года 28-го созыва Великого национального собрания (парламента) Турции. Эрдоган назвал Израиль "бандой убийц, которая питается кровью и разжирела от оккупации".

"Я говорю открыто: после Палестины и Ливана земли нашей Родины станут тем местом, на которое обратит свой взгляд израильская администрации, оперируя своей обманчивой идеей "земли обетованной". Оккупация, террор и агрессия уже возле нашего порога", — заявил президент Турции.

Он добавил, что Анкара будет противостоять "государственному терроризму Израиля" всеми доступными способами и средствами.

Напомним, в ночь с 30 сентября на 1 октября Израиль официально заявил о начале наземной операции на территории Ливана. Израильская армия (ЦАХАЛ) ведет боевые действия против проиранской радикальной группировки "Хезболла".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате удара израильской армии по территории Ливана был ликвидирован лидер организации "Хезболла" Хасан Насралла.