Ударили во время священной молитвы: Израиль направил ракеты на школу в Секторе Газа, подробности

Целили по командному центру ХАМАСа

Израиль ударил по школе в секторе Газа, где находились переселенцы. В результате атаки 10 августа погибли более 100 человек.

В то же время, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что удар был направлен по командному центру палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщает Reuters.

"Израильские удары были нацелены на перемещенных лиц во время совершения фаджр (рассветной молитвы — Ред.), что привело к быстрому увеличению количества жертв", — говорится в сообщении подконтрольной ХАМАСом пресс-службы правительства Газы.

Однако, по словам ЦАХАЛ, удар в Секторе Газа был направлен по командно-контрольному центру, служившему укрытием для террористов и командиров палестинской группировки.

"ЦАХАЛ нанес точный удар по террористам ХАМАСа, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС, встроенном в школу Ат-Табаин и расположенном рядом с мечетью в Дарадж-Туффах, которая служит убежищем для жителей города Газа", — говорят в израильской армии.

Армия обороны Израиля подчеркнула, что приняла все меры для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению. В частности, были использованы высокоточные боеприпасы, воздушное наблюдение и разведывательная информация.

В то же время представитель гражданской обороны Газа, цитируемый CNN, сообщил о 17 погибших, большинство из них дети, по меньшей мере, 63 человека пострадали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что израильская армия ликвидировала очередного командира боевиков ХАМАСа.