Ракетная атака на Израиль: ЦАХАЛ заявил о сотнях сбитых иранских ракет

Общее количество выпущенных Ираном баллистических ракет оценено в 180 единиц.

Во время иранской ракетной атаки на Израиль вечером 1 октября противовоздушная оборона страны сбила большое количество ракет. В общей сложности количество выпущенных ракет оценили в 180 единиц – в два раза меньше, чем заявлялось изначально.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление, сделанное Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Отмечается, что несколько ракет перехватили американские системы противовоздушной обороны, которые помогали отбивать атаку.

"Израильская и американская системы противовоздушной обороны работали эффективно. Мы изучаем последствия атаки и не хотим давать врагу всю информацию", — прокомментировал отражение атаки спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

По данным армии, есть "отдельные попадания" ракет в центральной части и на юге Израиля. При этом объекты военно-воздушных сил, самолеты, системы противовоздушной обороны и системы управления во время атаки якобы не пострадали. Общее количество выпущенных Ираном баллистических ракет оценено в 180 единиц (ранее писали по 200 и даже 400 иранских ракет).

Как сообщалось ранее, Израиль приступил к военной операции против Ливана, начав новый этап конфликта в регионе. На фоне этого президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о возможных "необратимых последствиях" привлечения его страны к конфликту. Он также обвинил Израиль в попытке спровоцировать полномасштабную войну на Ближнем Востоке.