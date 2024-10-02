"Мы сделаем все": в Израиле пообещали отомстить Ирану за ракетный удар — и сдержали слово

Израиль идет вперед, а ось зла отступает, заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что массированная ракетная атака Ирана на Израиль вечером 1 октября была большой ошибкой. Он добавил, что Тегеран "поплатится за это".

По его словам, удар по Израилю провалился и был сорван благодаря израильской системе ПВО, которая является самой совершенной в мире. Нетаньяху также поблагодарил США за поддержку, пишет The Times of Israel.

"Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя, и нашей решимости отомстить нашим врагам", — сказал Нетаньяху, добавив, что "они поймут".

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что "кто на нас нападет – мы на него". По его словам, так было повсюду, где Израиль борется с "осью зла" — на Западном берегу реки Иордан, в Газе, Ливане, Йемене, Сирии и Иране. Призывая "силы света в мире" объединиться против Тегерана, Нетаньяху призвал их "стоять на стороне Израиля".

"Выбор между тиранией и свободой, между благословением и проклятием никогда не был более четким … Израиль идет вперед, а ось зла отступает. Мы сделаем все необходимое, чтобы продолжить эту тенденцию, достичь всех целей войны, в первую очередь возвращения всех наших заложников, обеспечить наше существование и будущее", – сказал он.

Спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Дэниел Хагари сообщил журналистам после атаки, что Военно-воздушные силы Израиля "продолжают работать на полную мощность, и сегодня (1 октября, — ред.) вечером также будут продолжать наносить мощные удары на Ближнем Востоке, как это было в течение последнего года".

"Системы ПВО Израиля и США действовали эффективно. Было тесное сотрудничество в обнаружении и перехвате. Сегодня ночью Иран совершил серьезный поступок и подталкивает Ближний Восток к эскалации. Мы будем действовать в том месте и во время, которое мы выберем, согласно указаниям политического корпуса. Сегодняшнее событие будет иметь последствия", – сказал он.

В ночь на 2 октября Армия Израиля наносила удары по объектам террористической группировки "Хезболлы" в Бейруте. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Как писал "Телеграф", ЦАХАЛ заявил, что во время иранской ракетной атаки на Израиль вечером 1 октября противовоздушная оборона страны сбила большое количество ракет. В общей сложности количество выпущенных ракет оценили в 180 единиц. Несколько ракет перехватили американские системы противовоздушной обороны, которые помогали отбивать атаку.