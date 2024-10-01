Официально: Израиль объявил о начале наземной операции против "Хезболлы" в Ливане

Наземная операция будет ограничена по масштабам и направлена на уничтожение в первую очередь элитных сил "Хезболлы"

Израиль в ночь с 30 сентября на 1 октября официально объявил о новом этапе операции против проиранской радикальной группировки "Хезболла" в Ливане. Израильская армия начала наземную операцию и зашла на ливанскую территорию.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальное заявление ЦАХАЛ. В заявлении говорится, что операция идет уже несколько часов.

"Армия обороны Израиля начала несколько часов назад на юге Ливана в ряде сел вблизи границы целенаправленную и ограниченную наземную операцию против террористических целей и инфраструктуры террористической организации "Хезболла", представляющих непосредственную и реальную угрозу израильским поселениям на северной границе", — сказал он.

Ранее, как писал "Телеграф", вооруженные силы Израиля малыми группами перешли границу Ливана и приступили к сухопутной операции против радикального движения "Хезболла". При этом ливанская армия уже отошла с позиций на юге страны.

При этом израильские СМИ дают разные оценки происходящему. Однако большинство экспертов согласны с тем, что из-за давления США (в частности, Байден требовал от Израиля отказаться от атаки на Ливан), наземная операция будет ограничена по масштабам и направлена на уничтожение в первую очередь элитного подразделения "Хезболлы", сил "Радуан", а не на удержание территории, как планировалось ранее.

Как сообщалось ранее, Израиль провел серию масштабных атак против "Хезболлы" с использованием взрывчатки, заложенной в средства связи. После этого он провел серию авиаударов по Бейруту и ликвидировал главаря организации Хасана Насраллу.

В США призвали Израиль отказаться от идеи проведения наземного вторжения, однако, похоже, выбор уже был сделан.