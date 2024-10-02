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Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата. Почему так произошло

Автор
Марина Ищенко
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Автор
Антониу Гутерреш, Израиль
Антониу Гутерреш, Израиль. Фото Коллаж "Телеграф"

Страна продолжит защищать своих граждан и отстаивать свое национальное достоинство

В среду, 2 октября, стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявлен персоной нон грата в Израиле. Ему запрещен въезд в страну.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в сети Х. По его словам, кто-либо, кто не может однозначно осудить нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на израильскую землю.

"Сегодня я объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата в Израиле и запретил ему въезд в страну. Это генеральный секретарь, еще не осудивший резню и сексуальные зверства, совершенные убийцами из ХАМАС 7 октября 2023 года, и не возглавил ни одного из них по поводу объявления их террористической организацией. Генеральный секретарь, поддерживающий террористов, насильников и убийц из ХАМАС, Хезболлы, хуситов, а теперь и Ирана — семьи мирового террора — останется пятном на истории ООН", — заявил глава ведомства.

Кац добавил, что Израиль продолжит защищать своих граждан и отстаивать свое национальное достоинство с Антониу Гутеррешем или без него.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль — не государство, а банда убийц. Политик заявил, что после Ливана и Палестины следующей целью Израиля может стать Турция:

"После Палестины и Ливана израильское руководство, действующее с безумной идеей "земли обетованной", нацелится на наши родные земли. Оккупация, террор и агрессия уже у нашего порога. Перед нами не государство, связанное законом, а питающаяся банда убийц. кровью и разжирела от оккупации", сказал Эрдоган.

Следует отметить, что генсек ООН Антониу Гутерреш в своем Twitter, 1 октября, реагируя на удар Ирана по Израилю, написал, что обеспокоен эскалацией конфликта в Ливане и призвал к немедленному прекращению огня.

"Необходимо любой ценой избежать полномасштабной войны в Ливане, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана. Я осуждаю расширение ближневосточного конфликта с эскалацией за эскалацией. Это необходимо прекратить", — написал он, еще раз подчеркнув необходимость прекращения огня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате удара израильской армии по территории Ливана был ликвидирован лидер организации "Хезболла" Хасана Насралла.

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#ООН #Война #Израиль-Ливан