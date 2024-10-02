Ізраїль оголосив генсека ООН персоною нон грата. Чому так сталось

Країна продовжить захищати своїх громадян та відстоювати свою національну гідність

У середу, 2 жовтня, стало відомо, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оголошений персоною нон грата в Ізраїлі. Йому заборонено в'їзд до країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац в мережі Х. За його словами, будь-хто, хто не може однозначно засудити напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує ступати на ізраїльську землю.

"Сьогодні я оголосив Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон грата в Ізраїлі та заборонив йому в'їзд у країну. Це генеральний секретар, який ще не засудив різанину та сексуальні звірства, вчинені вбивцями з ХАМАС 7 жовтня 2023 року, і не очолив жодних зусиль щодо оголошення їх терористичною організацією. Генеральний секретар, який підтримує терористів, ґвалтівників та вбивць з ХАМАС, Хезболли, хуситів, а тепер і Ірану — родини світового терору — залишиться плямою на історії ООН", — заявив глава відомства.

Кац додав, що Ізраїль продовжить захищати своїх громадян та відстоювати свою національну гідність — з Антоніу Гутеррешем чи без нього.

В свою чергу, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, заявив, що Ізраїль — не держава, а банда вбивць. Політик заявив, що після Лівану та Палестини наступною метою Ізраїлю може стати Туреччина:

"Після Палестини та Лівану ізраїльське керівництво, яке діє з шаленою ідеєю "землі обітованої", націлиться на наші рідні землі. Окупація, терор та агресія вже біля нашого порога. Перед нами не держава, пов'язана законом, а банда вбивць, що живиться кров'ю та розжиріла від окупації", сказав Ердоган.

Варто зазначити, що генсек ООН Антоніу Гутерреш у своєму Twitter, 1 жовтня, реагуючи на удар Ірану по Ізраїлю, написав, що стурбований ескалацією конфлікту в Лівані та закликав до негайного припинення вогню.

"Необхідно за будь-яку ціну уникнути повномасштабної війни в Лівані, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність Лівану. Я засуджую розширення близькосхідного конфлікту з ескалацією за ескалацією. Це необхідно припинити", — написав він, ще раз наголосивши на необхідності припинення вогню.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що внаслідок удару ізраїльської армії по території Лівану було ліквідовано лідера організації "Хезболла" Хасана Насралла.