Чтоб Украину так защищали: в Конгрессе республиканцы атаковали Байдена из-за Ирана

От Байдена требуют ввести новые санкции против Ирана и увеличить военную помощь Израилю

В Конгрессе США лидеры Республиканской партии атаковали действующего президента Джозефа Байдена из-за иранского ракетного удара по Израилю. Республиканцы требуют от Байдена предпринять решительные действия, чтобы ослабить военные возможности как Ирана, так и его "прокси".

Об этом сообщает американское издание The Hill. По данным газеты, в обеих палатах оказывают давление на Байдена, чтобы он ввел новые санкции против Ирана и увеличил военную помощь Израилю.

"Администрация Байдена неоднократно угрожала Ирану "серьезными последствиями" за его кампанию террора против Израиля и Соединенных Штатов, но не смогла на них. Она пообещала "железную" поддержку Израилю, но только для того, чтобы на самом деле удержаться от помощи в сфере безопасности, которая предоставила бы этому обещанию хоть какой-то вес", – заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Аналогичное заявление сделал известный республиканец-трампист, спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он раскритиковал действия Байдена, назвав их "лицемерием".

"Это лицемерие со стороны администрации – выражать поддержку обороне Израиля, продолжая при этом умиротворять иранский режим миллиардами или сотнями миллиардов долларов – в виде смягчения санкций… нужна кампания максимального давления на Иран и его приспешников-террористов", – заявил он.

Как сообщалось ранее, Израиль приступил к военной операции против Ливана, начав новый этап конфликта в регионе. На фоне этого президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о возможных "необратимых последствиях" привлечения его страны к конфликту. Он также обвинил Израиль в попытке спровоцировать полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Во время иранской ракетной атаки на Израиль вечером 1 октября противовоздушная оборона страны сбила большое количество ракет. В общей сложности количество выпущенных ракет оценили в 180 единиц – в два раза меньше, чем заявлялось изначально.