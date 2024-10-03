Між США та Ізраїлем зіпсовані стосунки: прохання Байдена постійно ігнорували

Американський лідер багато разів просив зосередитися на досягненні миру, а не на військових перемогах

Ставлення Сполучених Штатів та Ізраїлю "глибоко зіпсовано". Це пов’язано з тим, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу постійно ігнорував заклики президента США Джо Байдена знизити ескалацію і рухатися до світу.

Про це пише The Washington Post. Зазначається, що протягом останнього року Байден неодноразово "в тонах від співчуття до холодної люті" закликав Нетаньяху зосередитися на стратегічному плані миру, а не на військових та політичних перемогах.

"Він закликав ізраїльського лідера в публічних заявах і приватних бесідах стримати, а не підживлювати виправдане бажання ізраїльського народу помститися. Але Нетаньяху публічно відкинув благання та пропозиції США про припинення вогню, як у Газі, так і тепер у Лівані. Він звинуватив Байдена у повільних поставках зброї", — йдеться у матеріалі.

Американські та іноземні офіційні особи зазначають, що Нетаньяху неодноразово зривав переговори про звільнення заручників у Газі, висуваючи нові вимоги в останню хвилину.

Крім того, як пишуть журналісти, Ізраїль неодноразово блокував та затримував гуманітарну допомогу в Газі, часто заперечуючи це. Західні чиновники вважають, що без тиску Штатів Ізраїль не допустив би навіть мінімального обсягу гуманітарної допомоги до Гази.

"Під захистом американської гарантії безпеки він здійснив атаки в Газі, на окупованому Західному березі, Лівані, Сирії та Ірані, не повідомивши заздалегідь своїм американським союзникам і попри попередження США про ескалацію", — пише видання.

При цьому деякі успіхи США були — Ізраїль пом’якшив наступ у Рафасі та щоденна кількість жертв серед палестинців знизилася порівняно з початком року.

Байден зазначав, що переговори вже перебувають на межі угоди. Але зараз мало надії на те, що угода щодо Гази буде досягнута до того, як президент залишить свою посаду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Байден планує поговорити з Нетаньяху. Він збирається зробити це найближчим часом, оскільки після ліквідації генерального секретаря проіранського радикального угруповання "Хезболла" Хасана Насралли напруженість на Близькому Сході зростає більшими темпами.