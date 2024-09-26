Требование разрешить Украине бить западным оружием вглубь РФ раскололо Европу: какие страны и партии за и против

В Европарламенте нового созыва четко прослеживается разделение депутатов на ярых сторонников и противников усиления военной поддержки Украины. Пока первых больше

Европарламент 19 сентября большинством голосов принял резолюцию "О продолжении финансовой и военной поддержки Украины государствами — членами ЕС". Документ поддержали 425 парламентариев, 131 высказался против, еще 63 воздержались от голосования.

"Телеграф" проанализировал, как голосовали евродепутаты из разных стран и политических групп. И почему одни народные избранники настроены решительно бороться с Москвой, а другие боятся вооружать Украину.

Тест на решимость

Резолюция о продолжении поддержки Украины, принятая Европарламентом, не первый такой документ. Предыдущую резолюцию с таким же названием Европарламент нового созыва принимал два месяца назад. Однако резолюция от 19 сентября выделяется среди всех, ранее принятых, своей жесткостью. Пункт 8 данного документа содержал призыв к странам ЕС "немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России".

Этот пункт резолюции сильно разозлил Москву. "Если такое (дальнобойные удары. — Ред.) случится, Россия даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия", — грозил отомстить Европе председатель российской Госдумы Вячеслав Володин.

Нажимая кнопки "за" или "против", евродепутаты из разных стран и партий прекрасно понимали, как может повлиять их решение на ход российско-украинской войны и какую реакцию оно вызовет в Кремле. Фактически голосование по 8-му пункту резолюции стало тестом на решимость европейских политиков противостоять российской экспансии в Европу. Сразу заметим, проверку прошли не все. За каждый из 25 пунктов резолюции депутаты голосовали отдельно. Пункт о снятии ограничений на дальнобойные удары по России был самым дискуссионным: за него проголосовало 377 депутатов, что составляет 52,36% всего состава Европарламента (720 мандатов). Против – 191. Еще 51 депутат воздержался.

Коммунисты, ультранационалисты и другие нетрадиционные "защитники Донбасса"

Против разрешения бить по России выступили в основном представители крайне левых и крайне правых партий. Кнопку "против" либо "воздержался" нажали 74 процента всех депутатов фракции "Левые" в Европарламенте, куда входят, в том числе, коммунисты, 82 процента фракции "Патриоты за Европу" (ПЕ), сформированной партией Орбана и лидером французских правых Мари Ле Пен, 88 процентов фракции "Европа суверенных наций" (ЕСН), где доминирует немецкая "Альтернатива для Германии", и 87 процентов всех внефракционных депутатов. Голосование за отмену ограничений на удары по России показало, что не менее трети Евродепутатов из разных фракций по той или иной причине не желают нарушать агрессивные планы Путина.

Странным образом мотивы голосования против военной помощи Украине совпадают у политиков, находящихся на крайних концах политического спектра. Например, евродепутат Милан Ухрик — лидер словацкой ультраправой партии Республика, выросший из откровенно неонацистской ĽSNS, считает основной причиной войны в Украине "многолетнюю агрессию украинского правительства в отношении русского меньшинства на востоке (Донбасс, Луганск)".

А это уже версия причины нападения России на Украину председателя Коммунистической партии Чехии и Моравии, евродепутата Катержины Конечны: "Я обращаю внимание на то, что происходит в Украине уже восемь лет. (…) На Донбассе умирали тысячи людей, в Одессе жгли себя. Никто из этого не извлек урок и не сказал достаточно".

Как видим, в идеологии европейских правых и левых нет ничего общего, кроме кремлевских нарративов о российско-украинской войне.

Скандинавы, балтийцы и хорваты решительно настроены остановить Россию

Вторая условная линия раскола Европарламента на сторонников и противников усиления военной поддержки Украины проходит по географическому принципу.

Например, 22 депутата фракции ЕСН, из 23 присутствовавших в сессионном зале, проголосовали против ударов вглубь России. Только один из фракции — литовец Петрас Гражулис — нарушил партийную дисциплину и проголосовал "за".

И это не случайность. В откровенно антиукраинской группе Орбана — Ле Пен "Патриоты за Европу" лишь датчанин Андерс Вистисен поддержал снятие запрета на удары вглубь России. Шесть из семи евродепутатов группы "Левые", отдавшие голоса за поддержку Украине вопреки настроениям большинства группы, являются представителями скандинавских стран и стран Балтии.

Все присутствовавшие в зале евродепутаты из Дании, Швеции, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Хорватии, независимо от партийной принадлежности, проголосовали за усиление военной поддержки Украины и снятие запрета на удары по территории России западным оружием. Решительными сторонниками военного усиления Украины являются больше 70 процентов всех депутатов, избранных в Польше, Португалии, Нидерландах, Бельгии и Словении, а также более половины депутатов из Германии, Испании, Румынии и Люксембурга.

Конформисты за счет Украины

И наоборот, большинство депутатов из Франции, Италии, Австрии и Венгрии, а также из островных европейских стран явно не желают обострять отношения с Путиным. Большой процент противников вооружения Украины среди законодателей Франции, Венгрии и Австрии вполне объясним. Крупнейшая группа евродепутатов среди французов – однопартийцы путинской подруги Мари Ле Пен. Венгры и австрийцы не хотят ссориться с Москвой по экономическим причинам – эти страны до сих пор получают выгоду от использования дешевых российских энергоносителей.

Удивило негативное голосование представителей Италии. Только 7 депутатов из 76, представляющих эту южную страну, проголосовали за отмену ограничения на удары по территории России. Против голосовали 51 итальянец, еще 2 воздержались. Среди них есть как сторонники премьера Италии Джорджи Мелони, так и оппонирующие ей демократы и популисты из "Движения 5 звезд". Например, в компании путинских апологетов, таких как немецкий депутат Максимилиан Кра, изгнанный из крайне правой АдГ за отбеливание эсэсовцев , оказался один из самых видных членов левоцентристской Демократической партии Италии, экс-губернатор Лацио Никола Зингаретти, чья бабушка-еврейка погибла в Освенциме.

Резолюция Европарламента о поддержке Украины отражает волю большинства населения Европы

Все принимаемые в Европарламенте резолюции носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения в ЕС. Однако не стоит недооценивать такие документы. Как правило, позиция депутатов по тому или иному вопросу отражает настроение их избирателей.

Например, опрос Европейского совета по международным отношениям (ECFR), проведенный в 12 странах ЕС, выявил, что респонденты в Польше, Португалии и Швеции отдают явное предпочтение поддержке Украины в возвращении ее территории. А в Италии, Австрии, Венгрии, Греции и Румынии люди желают, чтобы их правительства подтолкнули Киев к урегулированию путем переговоров. Во Франции, Германии, Нидерландах и Испании мнение общественности по этому вопросу разделилось. Социсследование подтвердило, что Венгрия — это страна, где наибольшее количество людей ожидает победы России (31 процент) и где большинство респондентов хотят подтолкнуть Украину к урегулированию (64 процента).

Исполнительные органы ЕС и правительства европейских стран чутко реагируют на настроения избирателей и не будут игнорировать волю избранников народа, которые большинством голосов поддержали продолжение военной помощи Украине и снятие ограничений на использование западного дальнобойного оружия против законных военных целей на территории России.