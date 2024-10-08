Українське питання стане головним: у Байдена зробили анонс щодо візиту до Німеччини

Будуть розглядатися моменти, які пов'язані із допомогою Україні, а також зусилля для припинення російської агресії

Українське питання стане одним з найголовніших під час візиту президента США Джозефа Байдена до Німеччини. Байден візьме участь у засіданні Контактної групи з питань допомоги Україні (формат "Рамштайн"), що продемонструє знак "рішучої підтримки України" з боку країн Заходу.

Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу 7 жовтня. За її словами, візит Байдена "підкреслить глибоку відданість і рішучу підтримку трансатлантичної безпеки".

Також Жан-П’єр анонсувала, що питання України буде "великою частиною" візиту Байдена. Будуть розглядатися моменти, які пов'язані із допомогою Україні, а також зусилля для припинення російської агресії. США планують й надалі зберігати лідерство в процесі об'єднання країн для підтримки України у боротьбі проти російських загарбників.

"І оскільки ми бачимо, що відбувається в Україні, оскільки ми надалі спостерігаємо агресію Росії, важливо вести цю розмову", – додала вона.

Як відомо, засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 жовтня. Експерти вважають, що за його результатом Україна отримає велику кількість далекобійної зброї.

За підсумками 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") Україна отримала від союзників доволі великий обсяг допомоги. Це боєприпаси, техніка, військове спорядження, окремий момент – можливі інвестиції в оборонну промисловість.