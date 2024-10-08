"Украина должна сказать о своем будущем": Харрис интересно высказалась по поводу встречи с Путиным

Политик отметила важность ООН в вопросе остановки российской агрессии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камалла Харрис, на которую обиделся нынешний глава Белого Дома Дональд Трамп, высказалась по поводу окончания войны России против Украины. Она также ответила, хотела бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Успеха в прекращении войны не будет без участия Украины "и устава ООН в том, как выглядит этот успех". Об этом Харрис сказала в интервью CBS News.

Вице-президенту задали вопрос, хотела бы она встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Речь идет об обсуждении с ним путей прекращения войны.

"Нет — в двустороннем плане без Украины. Украина должна сказать о будущем Украины", — ответила кандидат в президенты.

Также ее спросили о вступлении Украины в НАТО. Однако Харрис не дала четкого ответа на этот вопрос.

"Это все вопросы, которыми мы будем заниматься, если и когда дойдет до того момента. Сейчас мы поддерживаем способность Украины защищаться от неспровоцированной агрессии России. Дональд Трамп, будь он президентом — Путин сидел бы сейчас в Киеве. Он говорит: "О, он может закончить это в первый же день". Вы знаете, что это? Речь идет о капитуляции", — отметила Харрис.

Как сообщал "Телеграф", представитель Конгресса США Салуд Карбахал (Демократическая партия) считает, что в случае победы на президентских выборах в США Камала Харрис продолжит политику Джо Байдена в отношении Украины. На вопрос, стоит ли Харрис звонить Владимиру Путину, Карбахал сказал: "Думаю, сначала Зеленскому. Путину позже, он не так важен".