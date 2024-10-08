"Україна має сказати про своє майбутнє": Гарріс цікаво висловилася щодо зустрічі з Путіним

Політик наголосила на важливості ООН у питанні зупинення російської агресії

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Камалла Гарріс, на яку образився нинішній глава Білого Дому Дональд Трамп, висловилася щодо закінчення війни Росії проти України. Вона також відповіла, чи хотіла б зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним.

Успіху у припиненні війни не буде без участі України "та статуту ООН у тому, як виглядає цей успіх". Про це Гарріс сказала в інтерв'ю CBS News.

Віцепрезиденту поставили питання, чи хотіла б вона зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Йдеться про обговорення з ним шляхів припинення війни.

"Ні — в двосторонньому плані без України. Україна має сказати про майбутнє України", — відповіла кандидат у президенти.

Також її запитали щодо вступу України в НАТО. Проте Гарріс не дала чіткої відповіді на це питання.

"Це всі питання, якими ми будемо займатися, якщо і коли дійде до того моменту. Зараз ми підтримуємо здатність України захищатися від неспровокованої агресії Росії. Дональд Трамп, якби він був президентом — Путін сидів би зараз у Києві. Він каже: "О, він може закінчити це в перший же день". Ви знаєте, що це? Йдеться про капітуляцію", — зазначила Гарріс.

Як повідомляв "Телеграф", представник Конгресу США Салуд Карбахал (Демократична партія) вважає, що у разі перемоги на президентських виборах у США Камала Гарріс продовжить політику Джо Байдена стосовно України. На питання, чи варто Гарріс телефонувати Володимиру Путіну, Карбахал сказав: "Думаю, спочатку Зеленському. Путіну пізніше, він не такий важливий".