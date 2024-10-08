"Тому вони не йдуть на компроміси": Орбан зробив гучну заяву про Зеленського та Путіна

Пропозиції Орбана були відхилені у Києві та Москві

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним дійшов висновку, що вони "не хочуть миру". Обидва з них, за його словами, вважають, що час працює на них.

Про це заявив Орбан під час пресконференції у Страсбурзі. Його слова наводять російські пропагандисти.

Угорський лідер каже, що ситуація, що склалася, є поганою для Європи.

"Два лідери, російський та український, твердо вірять, що час працює на них. Обидва. Саме тому вони не бажають йти ні на які компроміси чи на мир. Це було моє враження. Вони хочуть битися. Що погано для Європи. Я не концентруюся зараз на тому, що добре для України чи Росії, я говорю з точки зору Європи, з європейської точки зору", – заявив Орбан.

Також Орбан розкрив деякі деталі своїх поїздок до Києва та Москви.

"Європа, сказав я прем’єр-міністрам, замість того, щоб обговорювати так звану позицію підтримки війни з Глобальним Півднем, давайте оберемо співпрацю з Глобальним Півднем. Китайці, бразильці, арабські країни та ЄС повинні разом створити мирну платформу і спробувати разом зробити кроки, які Приведуть дві воюючі країни до припинення вогню. Це була моя пропозиція, більше я нічого не пропонував.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Орбан хоче, щоб Путін та Зеленський зустрілися особисто.