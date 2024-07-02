Не только с Зеленским: Орбан в Киеве встретился с наставником сборной Украины — с чем это может быть связано (видео)

Наставник сборной Украины ранее тренировал венгерский "Ференцварош"

Тренера сборной Украины Сергея Реброва пригласили на встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Украинский тренер с 2018-го по 2021-й годы возглавлял "Ференцварош" из Будапешта.

Ребров подтвердил, что лично знаком с Орбаном в комментарии УНИАН. Он также отметил, что с Орбаном легко общаться.

"Надеюсь на общение с Виктором. Я с ним раньше общался только про футбол", — заметил Ребров.

Команда из столицы Венгрии под руководством украинского специалиста трижды становилась чемпионом Венгрии. Также с Ребровым "Ференцварош" впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сборная Украины, под руководством Реброва, не сумела обыграть команду Бельгии и попасть в плей-офф Евро-2024. Команда заняла последнее 4-е место в группе, где все сборные набрали по 4 очка. У украинцев оказалась худшая разница мячей из-за крупного проигрыша на старте турнира команде Румынии — 0:3.

Как сообщал "Телеграф", в Британии унизили Роналду из-за пенальти на Евро. За португальскую "легенду" заступился Джон Терри.