ЕС может наказать Иран за передачу ракет России, названа дата

О передаче России иранских баллистических ракет стало известно в начале сентября

Европейский Союз может ввести санкции против Ирана уже в начале следующей недели. На такой шаг ЕС собирается пойти через передачу Ираном баллистических ракет России.

Вероятно, европейские чиновники примут соответствующее решение в понедельник, 14 октября. Об этом сообщает агентство Reuters.

Высокопоставленный представитель Евросоюза на условиях анонимности рассказал, что в понедельник предполагается встреча министров иностранных дел стран-членов блока. Ограничения намерены ввести по итогам этой встречи.

По информации издания, первый пакет санкций будет касаться как отдельных лиц, так и организаций. Точных деталей по санкциям пока не разглашают.

Напомним, западные СМИ сообщили о передаче России иранских баллистических ракет в начале сентября. Эту информацию подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, армия РФ может применить их в ближайшее время.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян отрицает такие данные. Он утверждает, что передача ракет могла состояться только до его вступления в должность 30 июля этого года.

По непроверенным данным Россия получила от Ирана баллистические ракеты малой дальности Fath 360. Радиус действия этих ракет составляет 120 километров.

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