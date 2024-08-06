Россия начала передавать Ирану системы ПВО и радары: СМИ сообщили подробности

Альянс между иранским и российским режимами укрепился с 2022 года

Российские террористы начали передавать своим иранским союзникам передовые системы противовоздушной обороны и радары к ним. Вероятно, именно этому вопросу был посвящен визит военного преступника и террориста Сергея Шойгу, который 5 августа встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом и с командующим вооруженными силами Ирана бригадным генералом Мохаммадом Багери.

Об этом пишет издание The New York Times. Журналисты отмечают, что визит Шойгу, являющегося человеком российского диктатора Владимира Путина, подчеркивает крепкий альянс между двумя режимами, который сложился и укрепился после начала вторжения россиян в Украину в 2022 году.

"Иранские СМИ сообщили, что Иран запросил у России передовые системы противовоздушной обороны, готовясь к возможной войне с Израилем. Двое иранских официальных лиц, знакомых с планированием войны, один из которых является членом Корпуса стражей революции, подтвердили, что Иран сделал такой запрос, и сказали, что Россия начала поставлять передовые радары и средства противовоздушной обороны. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены публично обсуждать помощь", – сообщило издание.

Напомним, в Иране ликвидировали главаря ХАМАС Исмаила Ханию. Это возмутило официальный Тегеран, обещавший отомстить. Западные разведки считают, что скоро Иран атакует Израиль. Причем есть несколько дат нападения.

Ранее "Телеграф" писал, что Иран может привлечь "прокси" к нападению на Израиль. Военный эксперт даже назвал ракеты, которые, скорее всего, применят.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В штатах предполагают, что обратный ответ Ирана будет аналогичным атаке на Израиль 13 апреля, но вероятно более масштабным. К атаке может также присоединиться ливанское исламское движение "Хезболла"