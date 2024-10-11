ЄС може покарати Іран за передачу ракет Росії, названа дата

Про передачу Росії іранських балістичних ракет стало відомо на початку вересня

Європейський Союз може ввести санкції проти Ірану уже на початку наступного тижня. На такий крок ЄС збирається піти через передачу Іраном балістичних ракет Росії.

Ймовірно, європейські чиновники ухвалять відповідне рішення в понеділок, 14 жовтня. Про це повідомляє агентство Reuters.

Високопоставлений представник Євросоюзу на умовах анонімності розповів виданню, що у понеділок передбачається зустріч міністрів закордонних справ країн-членів блоку. Обмеження збираються запровадити за підсумками цієї зустрічі.

За інформацією видання, перший пакет санкцій стосуватиметься як окремих осіб, так і організацій. Точних деталей щодо санкцій поки не розголошують.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомили передачу Росії іранських балістичних ракет на початку вересня. Цю інформацію підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, армія РФ може застосувати їх найближчим часом.

Натомість президент Ірану Масуд Пезешкіян заперечує такі дані. Він стверджує, що передача ракет могла відбутися лише до його вступу на посаду 30 липня цього року.

За неперевіреними даними, Росія отримала від Ірану балістичні ракети малої дальності Fath 360. Радіус дії цих ракет становить 120 кілометрів.

Раніше "Телеграф" писав, чи справді Україна готова розірвати дипломатичні відносини з Іраном і чим це шкідливо. Можливості Києва обмежені, але треба не забувати про міжнародне право.