Российскому чиновнику не понравилось, что в случае нападения на Балтию Санкт-Петербург будет уничтожен

Известный российский алкоголик и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявления польских военных о мгновенном ответе в случае атаки России на страны Балтии. Традиционно он выплеснул кучу оскорблений и угроз – и это несмотря на то, что российские угрозы, в том числе ядерные, уже никто серьезно не воспринимает.

В своем канале Медведев в ответ на слова бывшего начальника Генерального штаба Польши Раймунда Анджейчака назвал Польшу "заплеванной" страной. Также он напомнил о "разделах Польши" и пригрозил "не будить зверя" (видимо, медведевского алкогольного хомячка).

"Бывший НГШ заплеванной Польши по фамилии Анджейчак угрожает России нападением "непосредственно на Санкт-Петербург". Он бы, отставной дурак, вспомнил о многочисленных разделах Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?", — написал экс-президент России, которого трезвом не видели уже очень много лет.

Отметим, что Польша и страны Балтии недавно обсуждали немедленный ответ на попытку России совершить на них нападение. Советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис заверил, что в случае нападения РФ ответная атака будет немедленной. А экс-председатель Генштаба Польши Раймунд Анджейчак предположил, что первым будет нанесен удар по Санкт-Петербургу.

Также напомним, что штатный клоун Кремля Медведев очень часто пытается запугивать западные страны "ядеркой", "ударом по центрам принятия решений" и другим подобным бредом. Так, после начала Курской операции ВСУ алкоголик начал угрожать, что российские танки "опять побывают в Берлине". А весной он отчаянно кукарекал про "удар ядерным вооружением", если Украина начнет бить западным вооружением по России. Спойлер – Украина начала, а Медведев надолго проглотил язык.