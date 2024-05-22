Вышел пшик: Россия сдала назад после посягательств на Балтийское море

Российский документ наделал шума в странах Балтии

Предложение Минобороны России изменить границы в Балтийском море, вызвавшее резкую реакцию со стороны стран НАТО, сегодня, 22 мая, удалили с правительственного сайта без объяснения причин. Заметим, что в документе РФ в единоличном порядке изменила морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Об этом сообщает издание Bloomberg. При этом до удаления документа с правительственного сайта российские СМИ в один голос утверждали, что РФ не собирается пересматривать какие-либо границы в море.

"В документе, опубликованном для общественного обсуждения, речь шла о том, что министерство хочет скорректировать координаты точек, по которым оно вычисляет территориальные воды России, и ссылается на документ 1985 года, принятый Советским Союзом, чтобы обосновать это предложение", — пишет издание.

Перед удалением проекта три главных российских СМИ обнародовали заявление неназванного "военно-дипломатического источника", в котором отрицается наличие у Москвы каких-либо планов по пересмотру государственной границы в Балтике или ее территориальных вод. Однако почему такой документ вообще был опубликован, не объяснили.

В ответ на инцидент министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сделал заявление в своей учетной записи в сети X (Twitter).

"Еще одна российская гибридная операция продолжается, на этот раз она пытается распространить страх, неуверенность и сомнения в своих намерениях в Балтийском море. Это очевидная эскалация против НАТО и ЕС, и на нее необходимо принять соответствующий жесткий ответ", — написал глава литовского МИД.

В ответ на это пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что эскалация напряженности в Балтийском регионе "требует ответных шагов от наших соответствующих ведомств для обеспечения нашей безопасности".

"Здесь нет ничего политического, хотя политическая ситуация серьезно изменилась", — сказал Песков журналистам.

Относительно опубликованного ранее исчезнувшего документа, то, как пишет издание, в нем Россия заявила, что будет проводить публичные консультации по морской границе в Балтийском море до 4 июня, и в предложении был установлен январь 2025 года как дата, когда произойдет сдвиг границ. В разъяснительном документе Минобороны отметило, что действует согласно принятому в 2019 году распоряжению правительства о развитии морской деятельности России до 2030 года.

Без дополнительных объяснений утверждалось, что изменения нужны, поскольку существующие точки измерения не позволяют России определить границы своих территориальных вод и "не полностью соответствуют современной географической ситуации".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в России начались учения по отработке применения ядерного оружия.