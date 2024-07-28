Пока еще "живой": Путин на параде в Питере поглазел на "брата", опозорившегося в Украине корабля (видео)

В целом задействовано 20 кораблей Балтийского флота

В российском Санкт-Петербурге состоялся военно-морской парад в честь дня ВМФ. Участие в нем принимали также российский диктатор Владимир Путин и и министр обороны Андрей Белоусов.

В параде было в целом задействовано 20 кораблей Балтийского флота. Вначале президентский катер приблизился к ракетному кораблю проекта 22800 "Каракурт".

Диктатор рассмотрел этот корабль, когда он проплыл всего в нескольких метрах от него. Примечательно, что судно является "братом" известного "Циклона", который ВСУ поразили в ночь на 19 мая 2024 во время удара по Севастополю.

Также на параде были четыре парусных судна и более двух с половиной тысяч военнослужащих. В акватории Невы расставлены для показа 5 кораблей современных проектов и 4 парусника: линейный корабль "Полтава", малые ракетные корабли "Одинцово" и "Серпухов", ледокольный патрульный корабль "Иван Папанин", подводная лодка "Можайск", шхуна "Ольга", куттер "Лукулл", шхуна "Юный Балтиец" и корвет "Бойкий".

В свою очередь Путин выступил с поздравительной речью, в которой не забыл упомянуть и задеть Запад. В числе его фраз были следующие:

Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, укреплять береговую инфраструктуру, оснащать флот гиперзвуковыми комплексами.

РФ видит, что в зоне досягаемости американских ракет в Германии окажутся важные объекты РФ с подлётным временем около 10 минут.

В случае развёртывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих.

Разработка ряда ударных систем находится на завершающей стадии, будем принимать зеркальные меры по их развёртыванию с учётом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 марта в Севастополе и Симферополе раздались взрывы. В сети сообщали об ударах по кораблям российских оккупантов. Появилась информация о повреждениях кораблей "Ямал" и "Азов". В свою очередь "Телеграф" рассказал подробнее об этих кораблях.

14 февраля Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение российского БДК "Цезарь Куников" в Черном море у берегов временно оккупированного Крыма. Корабль взорвался из-за атаки морских дронов и затонул.

В результате удара по Феодосии в ночь на 26 декабря 2023 был уничтожен российский крупный десантный корабль "Новочеркасск". Очередной БДК Черноморского флота взлетел на воздух от удара и разлетелся на куски. От него осталось только дно.

В 2023 году успешно уничтожили российский БДК "Минск", расстреляв его ракетами в сухом доке. Но первым трофеем ВСУ стал БДК "Саратов", потопленный ракетой "Точка-У" во временно оккупированном Бердянске 24 марта 2022 года.