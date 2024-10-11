Не должно быть применено: США строго предостерегли Россию от использования любого ядерного оружия

Россия не имеет права применять любое ядерное оружие

Россия получит очень много проблем, если попытается применить так называемое "тактическое ядерное оружие". Использование ядерного оружия любого типа не может считаться "тактическим" по характеру и своим последствиям, поэтому ядерное оружие вообще не должно быть применено.

Об этом заявил советник делегации США при ОБСЕ по контролю за вооружениями Дэниел Вартко во время заседания Форума безопасного сотрудничества ОБСЕ, сообщает "Укринформ". Вартко отметил, что применение россиянами любого ядерного оружия "коренным образом изменило бы характер конфликта".

"Я также хотел бы отреагировать на заявление, сделанное Российской Федерацией на этом форуме на прошлой неделе, когда она намекнула на потенциальное применение Россией так называемого "тактического ядерного оружия" в ответ на определенные конвенционные атаки. Соединенные Штаты вновь заявляют, что применение любого ядерного оружия не может быть определено или считаться "тактическим" ни по характеру, ни по последствиям", – сказал дипломат.

Напомним, Россия внесла поправки в свою ядерную доктрину и оставила за собой право применить ядерное оружие в случае "агрессии" против себя и Беларуси. Также "агрессия" против России со стороны неядерного государства в союзе с ядерным (здесь намек на Соединенные Штаты Америки — ред.) будет рассматриваться как нападение на Россию.

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал изменения в ядерной доктрине РФ. По его словам, в этом нет "ничего нового". Глава Польши объяснил, что если смотреть на эти новости холодно и без паники, то следует четко отметить: это повторяет то, что уже много лет написано в российской военной доктрине.

Добавим, что если бы Россия применила по Украине ядерное оружие, США готовы были ответить на это. У Вашингтона подробно описан возможный удар по военным силам РФ, с которым Кремль ознакомился еще в 2022 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Лукашенко пригрозил НАТО ядерным оружием вслед за Путиным и показал свою красную линию. Он заявил, что поляки и американцы уже выстроились вдоль государственной границы и готовы напасть. К сожалению, это не так.