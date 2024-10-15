"На вас проклятие сатаны": в Германии "гадалки" обманули русских пенсионеров на огромные суммы

Женщин "развели" по известной схеме

В немецком Дортмунде орудует банда мошенниц, которые выдают себя за "гадалок" и выманивают у русскоязычных пенсионеров деньги. "Колдуньи" предлагают провести "диагностику", "снять проклятие" и "поставить защиту". При этом они хорошо разговаривают на русском.

Таким нехитрым способом мошенницам уже удалось обмануть доверчивых пенсионеров на 33 000 евро. Об этом сообщает издание BILD.

Известно, что на территории немецкого города Дортмунд орудует группа мошенниц, которые ищут возле местных супермаркетов для русской диаспоры потенциальных жертв. По предварительным данным, трое женщин 50-60 лет целенаправленно втираются в доверие к русскоязычным пенсионерам и представляются им "гадалками" или "колдуньями".

Аферистки предлагают своим жертвам различные услуги — "снятие порчи, проклятия или сглаза", "очистку ауры", "наложение защиты" и так далее.

К примеру, 8 октября одна из "гадалок" втерлась в доверие к 74-летней русскоязычной пенсионерке и проводила ее домой. Уже в жилище у пенсионерки "колдунья" провела "ритуал" с сырым яйцом — женщина завернула его в ткань, положила своей потенциальной жертве под одежду и прочитала какой-то текст.

После этого яйцо "изменило цвет" и "колдунья" заявила, что на пенсионерке висит "проклятие сатаны". За магическую защиту она получила с пенсионерки 8000 евро.

Днём позже возле еще одного супермаркета была обманута другая 72-летняя русскоязычная пенсионерка. За "избавление от всякой боли" женщина отдала "колдунье" 25 000 евро.

В обоих случаях аферисткам удалось скрыться. Немецкая полиция взяла на контроль данную информацию и начала расследование по факту мошенничества.

Аферистки орудуют возле супермаркетор "Репка" и "Гастроном"

Аферистки орудуют возле супермаркетор "Репка" и "Гастроном"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что жертвой мошенников стала чемпионка РФ и Европы по прыжкам в воду Светлана Тимошинина. Бывшая спортсменка послушала своего "куратора" из ФСБ и отправилась в банк, где сняла свыше миллиона рублей. После этого с ней встретился еще один "спецагент", которому она и передала деньги.