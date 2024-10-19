Агрессия РФ пугает НАТО? В Латвии сделали важное заявление

Пора создавать многоуровневую систему ПВО

Страны-члены НАТО должны готовиться к новой реальности из-за агрессивных действий России. Ведь воздушное пространство Альянса все чаще нарушают российские летательные аппараты, что представляет угрозу для этих территорий.

Об этом пишет Delfi, опираясь на заявление министра обороны Латвии Андриса Спрудса.

По его словам, страны НАТО все чаще с начала войны в Украине получают сигналы, указывающие на изменение реальности и к ней пора адаптироваться.

Спрудс отметил, что Североатлантический союз должен немедленно внедрить ротационную модель противовоздушной обороны (ПВО) именно на восточном фланге НАТО. Так РФ получит сигнал о неприкосновенности международного пространства НАТО.

В настоящее время Латвия и другие страны-союзницы заняты реализацией ряда мер по защите и усилению восточного фланга НАТО, однако этого недостаточно. Следует прилагать больше усилий и создавать реальные изменения.

В этом вопросе, по мнению Спрудса, важную роль играет многоуровневая система ПВО, которую необходимо внедрять. Поэтому Латвия целенаправленно работает над этим.

Чтобы не быть голословным, министр добавил, что в настоящее время Латвия на восток страны направила мобильные боевые группы ВВС, оснащенные радарами наблюдения средств ПВО и вооруженные ракетами ближнего радиуса действия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в НАТО обеспокоены возможным уменьшением поддержки Украины от США.