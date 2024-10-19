Рига "за три дня", но Вильнюс дождется войск НАТО: как может пройти вторжение России в страны Балтии

Продвижение россиян удастся остановить лишь на десятый день

Гипотетическое нападение России на страны Балтии могут привести к быстрому захвату Латвии и оккупации части Литвы за десять дней. После этого российское наступление должно быть остановлено.

Такие результаты показало моделирование американского Center on New Generation Warfare, а в составлении сценария приняли участие экс-генералы НАТО Филип Бридлав и Бен Ходжес. Об этом говорится в материале Bild.

Отмечается, что модель является худшим из возможных сценариев, в котором реакция НАТО не будет мгновенной. Согласно симуляции, Россия может пойти в открытую атаку на восточном фланге Альянса к 2027 году.

В частности ожидается, что в течение первых десяти дней российского вторжения страны Балтии будут держаться сами по себе. Поэтому главной их задачей будет тянуть время до прихода основных сил НАТО. Впрочем, полагаться они смогут не только на силы своих собственных военных, но и немецкую бригаду, которая находится в Литве.

В сценарии говорилось, что Россия проведет вторжение в Литву оккупированной Латвии, а также с Калининградской области и Беларуси. Впрочем, подразделения, пришедшие из Латвии, будут встречены немецкими войсками. Их 44 танка Leopard 2 вступят в бой уже на четвертый день вторжения и смогут остановить продвижения россиян.

По итогу первых десяти дней НАТО потеряет 17 танков, 145 бронемашин и 3650 военнослужащих. Российские потери оцениваются в 411 танков, 1019 бронемашин и 11 420 солдат.

Впрочем, даже такие потери не остановят россиян и после почти двух недель часть Литвы будет разрушенной и останется на некоторое время под контролем России.

Как сообщалось ранее, в НАТО готовятся к сценарию, когда США значительно снизят поддержку Украины. Это может произойти в том случае, если Дональду Трампу вновь удастся стать президентом.