У Генсека ООН важная миссия? Выяснилось, почему Гуттериш поехал на саммит БРИКС

По словам пресс-секретаря, Гуттериш хочет озвучить позицию по Украине

Во вторник, 22 октября, в Офисе генерального секретаря ООН ответили на претензии Украины относительно того, что Антониу Гутерриш едет на саммит БРИКС, но проигнорировал саммит мира в Швейцарии.

По словам представителя генсека Фархана Хака, для Гуттериша важно участие в саммите, поскольку страны объединения представляют половину населения мира. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на брифинг спикера.

Свою позицию, которую Хак назвал "хорошо известной", Гутерриш собирается озвучить на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Спикер отметил, что кризис в Украине необходимо урегулировать на трех основаниях: международного права, а также устава и резолюций ООН.

По его словам, Гутерриш продолжит прилагать усилия для восстановления безопасного судоходства в Черном море.

Кроме того, генсек ООН планирует провести в ходе саммита ряд двусторонних встреч с другими мировыми лидерами.

МИД Украины раскритиковал генсека ООН

Ранее Министерство иностранных дел раскритиковало Гуттериша в своем аккаунте Х.

"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", – говорится в сообщении.

Напомним, российский президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином накануне саммита стран-членов БРИКС.