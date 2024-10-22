Генсек ООН має важливу місію? З’ясувалося, чому Гутеріш поїхав на саміт БРІКС

За словами прессекретаря, Гуттеріш хоче озвучити позицію щодо України

У вівторок, 22 жовтня, в Офісі генерального секретаря ООН відповіли на претензії України щодо того, що Антоніу Гутерріш їде на саміт БРІКС, але проігнорував саміт миру у Швейцарії.

За словами представника генсека Фархана Хака, для Гуттеріша важливою є участь у саміті, оскільки країни об’єднання представляють половину населення світу. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на брифінг спікера.

Свою позицію, яку Хак назвав "добре відомою", Гутерріш збирається озвучити на зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним.

Спікер зазначив, що кризу в Україні необхідно врегулювати на трьох підставах: міжнародного права, а також статуту та резолюцій ООН.

За його словами, Гутерріш продовжить докладати зусиль для відновлення безпечного судноплавства у Чорному морі.

Крім того, генсек ООН планує провести під час саміту низку двосторонніх зустрічей з іншими світовими лідерами.

МЗС України розкритикувало генсека ООН

Раніше Міністерство закордонних справ розкритикувало Гутеріша у своєму акаунті Х.

"Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Однак він прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та головою КНР Сі Цзіньпіном напередодні саміту країн-членів БРІКС.