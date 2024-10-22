Не стало основателя онлайн-библиотеки Flibusta: выбрал "ассистированный суицид"

Основатель библиотеки решил уйти из жизни оригинальным способом

В Германии умер основатель онлайн-библиотеки "Флибуста" под никнеймом Stiver. Его настоящее имя и биография неизвестны.

Об этом говорится в сообщении на форуме ресурса. Сообщается, что это случилось в воскресенье, 20 октября.

Публикация написана от имени "Стивера": в ней сказано, что он воспользовался возможностью "ассистированного суицида". Это вид самоубийства, которое совершается с помощью другого человека, зачастую врача.

Также в публикации говорится о том, что суицид совершен с помощью смертельной дозы тиопентала.

"Если все пойдет по плану, то завтра в воскресенье 20.10. получу смертельную дозу тиопентала. Если не отпишусь в понедельник, значит сработало. Просьба тогда во вторник опубликовать эту информацию — для истории и чтобы остановить любые сборы "на помощь Стиверу", — говорится в публикации. Там также сказано, что данный вид суицида в Германии теперь разрешен.

Что такое библиотека "Флибуста"

Онлайн-библиотека "Флибуста" является "пиратской" бесплатной некоммерческой библиотекой. Она была создана в 2009 году, когда библиотека "Либрусек" ограничила свободный доступ к книгам. Пользователи "Флибусты" имели возможность бесплатно читать и скачивать книги с данной библиотеки.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Кривом Роге нашли мертвым бывшего гендиректора Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрия Шевчика.