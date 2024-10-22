Не стало засновника онлайн-бібліотеки Flibusta: обрав "асистований суїцид"

Засновник бібліотеки вирішив піти з життя оригінальним способом

У Німеччині помер засновник онлайн-бібліотеки "Флібуста" під нікнеймом Stiver. Його справжнє ім’я та біографія невідомі.

Про це йдеться у повідомленні на форумі ресурсу. Повідомляється, що це сталося у неділю, 20 жовтня.

Публікацію написано від імені "Стівера": у ній сказано, що він скористався можливістю "асистованого суїциду". Це вид самогубства, яке відбувається за допомогою іншої людини, найчастіше лікаря.

Також у публікації йдеться про те, що суїцид скоєний за допомогою смертельної дози тіопенталу.

"Якщо все піде за планом, то завтра у неділю 20.10. отримаю смертельну дозу тіопенталу. Якщо не відпишуся у понеділок, значить спрацювало. Прохання тоді у вівторок опублікувати цю інформацію — для історії та щоб зупинити будь-які збори "на допомогу Стіверу", — йдеться у повідомленні. Там також сказано, що даний вид суїциду в Німеччині тепер дозволено.

Що таке бібліотека "Флібуста"

Онлайн-бібліотека "Флібуста" є "піратською" безкоштовною некомерційною бібліотекою. Вона була створена у 2009 році, коли бібліотека "Лібрусек" обмежила вільний доступ до книг. Користувачі "Флібусти" мали змогу безкоштовно читати та завантажувати книги з цієї бібліотеки.

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