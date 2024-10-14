Кто мог убить Фарион? Под подозрением несколько сотен человек: документы следствия

За данным преступлением может стоять группа людей

К убийству филолога, профессора Национального университета "Львовская политехника", члена Всеукраинского объединения "Свобода" и депутата Верховной Рады Украины 7-го созыва Ирины Фарион может быть причастна группа из огромного количества людей.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на материалы суда, опубликованные в Едином государственном реестре судебных решений. Во время досудебного расследования поступил рапорт оперуполномоченного Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области о том, что к совершению преступления могут быть причастны неустановленные лица, которые пользуются 300 номерами телефонов.

Это может свидетельствовать о том, что за преступлением стоит очень много людей. Имена и роли всех заинтересованных следствию еще предстоит выяснить.

Суд рассмотрел ходатайство следственных органов и предоставил доступ к телефонным разговорам 291 абонентов мобильных операторов Украины.

Напомним, Ирина Фарион была застрелена 19 июля 2024 года возле дома по улице Томаша Масарика во Львове, где она проживала. Пуля вошла ей в голову, врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но их усилия оказались напрасными. Фарион умерла в больнице.

Похороны состоялись 22 июля во Львове, попрощаться с Фарион пришли несколько тысяч человек у Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла. Ее похоронили на Лычаковском кладбище.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 октября дочь Ирины Фарион София попрощалась со своим мужем Василием, который погиб на войне с Россией. Без отца остались сын Дмитрий и дочь Ева.