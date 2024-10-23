Беларусь проведет президентские выборы раньше установленного срока: почему Лукашенко так торопится

Лукашенко уже объявил о своем участии в выборах

В среду 23 октября Центральная избирательная комиссия Беларуси назначила дату очередных выборов президента страны. Они состоятся 26 января 2025 года. Соответствующее решение было принято на заседании Палаты представителей.

Глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко заявил о готовности комиссии к началу избирательной кампании. Об этом сообщает белорусское информационное агентство БЕЛТА.

Согласно Конституции Беларуси и Избирательному кодексу, Палата представителей должна назначить выборы президента не позднее чем за пять месяцев до их проведения. Выборы должны пройти в воскресенье, не позднее двух месяцев до конца полномочий действующего президента.

Однако глава белорусского ЦИК отметил, что закон не устанавливает конкретного дня для президентских выборов, в отличие от парламентских, которые проводятся в последнее воскресенье февраля. По его словам, Основной закон разрешает проводить выборы раньше установленного срока, главное – не позже.

Историк и политический обозреватель Александр Фридман объяснил, почему Лукашенко так спешит с проведением выборов. Он считает, что спешка связана с вступлением в должность нового президента США 20 января. По его мнению, в феврале или марте могут начаться переговоры по Украине. Лукашенко хочет принять участие в них без дополнительных проблем внутри страны.

Александр Лукашенко уже объявил о своем намерении поучаствовать в предстоящих выборах. "Передайте им, оппозиции, что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Не волнуйтесь, мы сделаем так, как это нужно для Беларуси", – заявил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Игорь Ташкевич рассказал, почему резко изменилась риторика Лукашенко по отношению к Украине и Зеленскому. Эксперт рассказал, от кого теперь зависит Беларусь.