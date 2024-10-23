Білорусь проведе президентські вибори раніше встановленого терміну: чому Лукашенко так поспішає

Лукашенко вже оголосив про свою участь у виборах

У середу, 23 жовтня, Центральна виборча комісія Білорусі призначила дату чергових виборів президента країни. Вони відбудуться на 26 січня 2025 року. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Палати представників.

Голова білоруської ЦВК Ігор Карпенко заявив про готовність комісії до початку виборчої кампанії. Про це повідомляє білоруське інформаційне агентство БЕЛТА.

Згідно з Конституцією Білорусі та Виборчим кодексом, Палата представників має призначити вибори президента не пізніше як за п'ять місяців до їх проведення. Вибори мають пройти в неділю, не пізніше ніж за два місяці до кінця повноважень чинного президента.

Проте, голова білоруської ЦВК зазначив, що закон не встановлює конкретного дня для президентських виборів, на відміну від парламентських, які проводяться в останню неділю лютого. За його словами, Основний закон дозволяє проводити вибори раніше встановленого терміну, головне – не пізніше.

Історик та політичний оглядач Олександр Фрідман пояснив, чому Лукашенко так поспішає з проведенням виборів. Він вважає, що поспіх пов'язаний зі вступом на посаду нового президента США 20 січня. На його думку, в лютому чи березні можуть початися переговори щодо України. Лукашенко хоче взяти в них участь без додаткових проблем всередині країни.

Олександр Лукашенко вже оголосив про свій намір взяти участь у майбутніх виборах. "Передайте їм, опозиції, що піду! І чим складніше буде обстановка, чим активніше вони розбурхуватимуть наше суспільство, чим вони більше напружуватимуть вас, мене та суспільство, тим швидше я піду на ці вибори. Не хвилюйтесь, ми зробимо так, як це потрібно для Білорусі", – заявив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Ігор Ташкевич розповів, чому різко змінилася риторика Лукашенка щодо України та Зеленського. Експерт розповів, від кого тепер залежить Білорусь.