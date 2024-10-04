Лукашенко пообещал помочь Украине после войны и уже получил ответную волну

Лукашенко пообещал Украине поддержку

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал очередное циничное заявление по Украине. В этот раз он заявил, что Белоруссия поможет восстановить нашу страну после окончания войны.

Кроме того, Лукашенко пообещал Украине поддержку, если поляки "попробуют оттяпать" западные территории. Об этом сообщило информационное агентство "БелТА".

Лукашенко снова удивляет своими заявлениями

Самопровозглашенный лидер Беларуси выразил мнение, что США не будут участвовать в восстановлении Украины после завершения боевых действий. По его словам, Америка будет занята внутренними проблемами, потому эту роль на себя возьмет Беларусь.

"Руководству Украины нужно взять голову в руки и понять, что им, прежде всего, нужно будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов", — подчеркнул Лукашенко.

Он также раскритиковал Владимира Зеленского за то, что украинский президент не едет в Минск или Москву для "завершения этой войны".

Реакция украинских чиновников

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал эти заявления в своем Telegram-канале. Он считает, что подобные высказывания свидетельствуют о наивной вере Лукашенко в "дружбу" между Украиной и Белоруссией после войны.

"Ничего странного, россияне, ну и Лукашенко, имеют пример грузинской модели, в которую свято верят. Это когда после войны — дружба, жвачка. Иначе они не мыслят. Но дурак мыслью богатеет", — написал Коваленко.

Сеть разразилась комментариями

Пользователи социальных сетей не остались в стороне и активно отреагировали на заявления Лукашенко. Мы собрали несколько интересных комментариев:

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему резко изменилась риторика Лукашенко по отношению к Украине и Зеленскому. Эксперт рассказал, от кого теперь зависит Беларусь.