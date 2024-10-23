Поэтому будет вестись, но в крайне ограниченном режиме

Президент России Владимир Путин во время саммита БРИКС лично уговаривал главу КНР Си Цзиньпина активнее взаимодействовать в финансово-экономической сфере. Но тот особого интереса к предложению главы Кремля не проявил.

Об этом сообщает российское издание "ЕЖ", ссылаясь на высокопоставленного чиновника в правительстве РФ. Тот на условиях анонимности заявил, что разговор об этом шел в ходе закрытых переговорах российского президента с председателем КНР в кулуарах саммита.

Утверждается, что Пекин не проявил особого интереса к предложению Путина из-за страха попасть под санкции Запада, которые могли бы стать крайне чувствительным и жестким ударом для финорганизации из КНР.

"Поэтому сотрудничество, конечно, будет вестись, но в крайне ограниченном режиме. В частности, открытие филиалов китайских банков в РФ под большим вопросом. Сначала Пекин хочет проконсультироваться с Западом по закрытым каналам и только затем принимать какие-либо конкретные решения. Так что, ситуация непростая", – отметил он.

Как сообщал "Телеграф" ранее, заявления главы КНР на саммите БРИКС в Казани являются попыткой позволить России дальше разрушать Украину.