В Казани приняли декларацию БРИКС. Что о ней известно

Главы стран-участниц объединения приняли совместную декларацию

В Казани, где с 22 по 24 октября проходит 16-й саммит организации БРИКС, утвердили совместную декларацию.

Об этом сообщили российские медиа. На расширенном заседании саммита организации выступил Владимир Путин. Он заявил, что речь идет об итоговой декларации, где содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу

Также Путин заявил, что Россия предлагает открыть зерновую биржу БРИКС для формирования "справедливых и предсказуемых" ценовых индикаторов на это сырье.

БРИКС — международная организация, которая была создана в 2009 году. Ее членами являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. В дальнейшем к БРИКС присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия.

Напомним, Владимир Путин провел на полях саммита встречи с диктатором Китая Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Кроме них среди гостей саммита были такие политики, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, "министр торговли" афганских талибов Нуруддин Азизи, вице-премьер-министр Сербии Александар Вулин и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Ранее "Телеграф" сообщал, что еще в начале сентября стало известно, что Турция планирует подать заявку на присоединение к БРИКСу.