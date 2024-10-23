Тому вестиметься, але у вкрай обмеженому режимі

Президент Росії Володимир Путін під час саміту БРІКС особисто вмовляв главу КНР Сі Цзіньпіна активніше взаємодіяти у фінансово-економічній сфері. Але той особливого інтересу до пропозиції глави Кремля не виявив.

Про це повідомляє російське видання "ЄЖ", посилаючись на високопосадовця в уряді РФ. Той на умовах анонімності заявив, що розмова про це йшла під час закритих переговорів російського президента з головою КНР у кулуарах саміту.

Стверджується, що Пекін не виявив особливого інтересу до пропозиції Путіна через страх потрапити під санкції Заходу, які б могли стати вкрай чутливим і жорстким ударом для фінорганізації з КНР.

"Тому співпраця, звичайно, вестиметься, але в вкрай обмеженому режимі. Зокрема, відкриття філій китайських банків у РФ під великим питанням. Спочатку Пекін хоче проконсультуватися із Заходом по закритих каналах і тільки потім приймати будь-які конкретні рішення. Отже, ситуація непроста", – зазначив він.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, заяви глави КНР на саміті БРІКС у Казані є спробою дозволити Росії далі руйнувати Україну.