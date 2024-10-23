Главы России, Китая и Индии сделали заявления на саммите БРИКС

В российской Казани проходит саммит БРИКС, где участвуют Россия, Китай, Бразилия и страны Глобального Юга. Лидеры стран-членов организации приняли соответствующую декларацию и сделали совместные заявления.

Об этом сообщают российские медиа. Российский "президент" Владимир Путин заявил, что в будущем планируется распространить данную декларацию в Организации объединенных наций.

Путин считает, что страны-члены БРИКС являются "странами мирового большинства", а США "используют доллар в качестве оружия".

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов расширять сотрудничество с другими БРИКС, в том числе в освоении ресурсов. Он отметил, что мир должен учесть интересы стран Глобального юга и что нужно не допустить эскалации украинского "конфликта", а на самом деле войны России против Украины.

Нарендра Моди заявил, что Индия готова новые страны в качестве стран-партнеров БРИКС. В то же время нужно уважать мнение всех стран, считает премьер-министр Индии. Президент Ирана Масуд Пезешкиан считает, что сейчас необходимо активизировать отказ мировой экономики от доллара и внедрять новые платежные механизмы, в том числе с участием валют членов БРИКС.

Как сообщал "Телеграф" ранее, заявления главы КНР на саммите БРИКС в Казани являются попыткой позволить России дальше разрушать Украину. Об этом заявил известный военный аналитик Игаль Левин.