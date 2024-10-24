Ответ на теракт в Турции: авиация устроила массовую бомбардировку объектов курдской РПК (видео)

Турецкие самолеты бомбили сирийские города Кобани и Эль-Камышлы, иракский Синджар и другие.

Турецкая авиация ночью с 23 на 24 октября нанесла удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в северной Сирии и северном Ираке. Правительство Турции обвинило РПК в организации смертоносного нападения на здание аэрокосмической корпорации Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) в Анкаре днем 23 октября.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции. Отмечается, что операция турецких военно-воздушных сил – ответ на нападение боевиков РПК на корпорацию.

"С целью пресечения террористических нападений на наш народ и силы безопасности путем нейтрализации РПК и других террористических элементов, а также для обеспечения безопасности наших границ; в соответствии с нашим правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава Организации объединенных наций, 23 октября были осуществлены воздушные удары по террористическим целям на севере Ирака и севере Сирии, и в общей сложности 32 террористические цели были успешно уничтожены", — говорится в заявлении министерства.

Тем временем курдские СМИ сообщили, что турецкие самолеты бомбили сирийские города Кобани и Эль-Камышлы (фактическую столицу самопровозглашенного Сирийского Курдистана), иракский город Синджар и некоторые другие контролируемые курдами населенные пункты. Кроме самолетов использовалась артиллерия и беспилотники. Среди мирного населения, несмотря на заявления турецких военных, есть многочисленные жертвы.

Вооруженные боевики напали на штаб-квартиру аэрокосмической компании TUSAŞ 23 октября. В результате теракта погибли семь человек – сотрудник отдела контроля качества, инженер-механик, сотрудник службы безопасности, неназванный сотрудник компании и водитель такси, а также двое из трех нападавших. По меньшей мере 22 человека получили ранения.

Компания Tusaş входит в сотню мировых лидеров авиастроения. Tusaş занимается производством беспилотников (в том числе Anka), самолетов, вертолетов и объектов космической промышленности. Также известно, что компания занимается модернизацией F-16.